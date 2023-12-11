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Чиновникам Тувы запретили проводить новогодние корпоративы

Глава Тувы Ховалыг запретил чиновникам проводить новогодние корпоративы

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Владислав Ховалыг/vk.com

В Туве запретили чиновникам проводить новогодние корпоративы. Соответствующее распоряжение подписал глава Тувы Владислав Ховалыг, сообщает правительство российского региона на странице во «ВКонтакте».

Тувинские власти посчитали неэтичным проводить масштабные празднования Нового года в период проведения специальной российской операции (СВО).

«Аналогичное решение, напомним, принималось и в прошлом году, когда от новогодних трат, за исключением организации детских утренников и приобретения подарков, отказались все уровни власти региона», — говорится в сообщении.

Сэкономленные деньги власти региона направят на помощь военнослужащим республики. Воздержаться от проведения корпоративов также призвали руководителей иных государственных, муниципальных, частных организаций.

С приближением новогодних праздников наиболее актуальным становится вопрос проведения праздничных мероприятий. Специалисты отмечают, что в 2023 году в российских компаниях сохранился тренд на проведение новогодних корпоративов в офисах.

Ранее организаторы мероприятий заявили о выросших требованиях россиян к корпоративам.

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