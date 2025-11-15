На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые зафиксировали на Земле магнитную бурю «планетарного масштаба»

Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Ученые впервые за 20 лет наблюдений зафиксировали на Земле второй год подряд магнитную бурю «планетарного масштаба». Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалистов лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, магнитные бури уровня G5 являются достаточно редким явлением. Последний раз их можно было наблюдать три года подряд в период с 2003 по 2005 годы. После этого момента уровни магнитных бурь колебались до уровня G4.

После длительного перерыва магнитная буря мощностью G5 была зафиксирована в мае 2024 года. В 2025 году люди наблюдали экстрасильную магнитную бурю 12 ноября, которая достигла высшего уровня G5, возмущение достигло отметки 8,67 единиц.

Исследователи объяснили, что при максимальных возмущениях на Земле могут повреждать трансформаторы и энергетические системы, а у космических аппаратов могут возникнуть проблемы с геолокацией и каналами связи со спутником.

12 ноября на Земле началась магнитная буря почти максимального уровня. По словам ученых, геомагнитная ситуация сейчас выглядит «необъяснимо отличающейся» от прогноза. Ранее на Солнце произошло более 15 вспышек, а 10 ноября была зафиксированная так называемая «вспышка-каннибал» высшего класса. Подробнее об этом явлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мощнейший удар солнечной плазмы вызвал сильные полярные сияния.

