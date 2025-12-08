На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России призвали защищать авторитет учителей

Митрополит Евгений: государству следует защищать авторитет учителей
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Российская образовательная система и церковь столкнулись с вызовом, связанным с незащищенностью педагогов. Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Его слова цитирует ЕАН. Ученик, который не уважает учителя, подобен бочке с крышкой — в него ничего не попадает, считает священник.

«Авторитет учителя — это компас в плавании познания. Власть педагога — это не деспотичная власть, но власть, основанная на уважении, любви», — отметил митрополит.

По его мнению, в нынешних условиях педагог стал заложником агрессивных подростков и их родителей, готовых, не разбираясь в ситуации, встать на защиту своего ребенка.

Владыка призывал сформировать надежный механизм защиты учителей.

В октябре произошел конфликт в одной из школ Бурятии — в раздевалке подрались учитель физики и ученик. Мальчик сломал руку, а педагог лежит в больнице с черепно-мозговой травмой. Другие учителя из этой школы создали петицию в поддержку коллеги, поскольку, как они утверждают, мужчина подвергался травле и провокациям со стороны подростков. Глава региона Алексей Цыденов назвал драку «вопиющим случаем» и призвал родителей научить детей уважать педагогов.

Депутат Госдумы Сергей Миронов позднее заявил, что закон нередко встает на сторону учеников, когда те провоцируют и буллят учителей. Он призвал правоохранителей объективно разобраться в инциденте в Бурятии.

Ранее родителям объяснили, как сформировать у ребенка уважительное отношение к учителю.

