«Травля и буллинг»: в Госдуме призвали ввести штрафы для учеников за оскорбление учителей

Миронов заступился за бурятского учителя, который дрался с учеником
Илья Питалев/РИА Новости

Правоохранители должны объективно разобраться в школьной драке между учителем и учеником в Бурятии, заявил «Газете.Ru» лидер партии «Справедливая Россия – за правду», депутат Госдумы Сергей Миронов. Он отметил, что закон нередко встает на сторону учеников, когда те провоцируют и буллят учителей.

«Что там было или не было и как развивались события [в бурятской школе], доподлинно не известно, но хочется верить, что вышестоящие инстанции разберутся в этой истории. Если выяснится, что виноват школьник, значит надо наказывать его и родителей. Если наоборот – значит учителя. В любом случае драка между школьником и учителем недопустима, и в каждом таком случае должна внимательно разбираться прокуратура и надзорные органы. Череда скандалов обострила проблему бесправия школьных учителей перед травлей и буллингом со стороны школьников и их родителей. «Горячие парни» школьного возраста провоцируют учителей на конфликт, снимают видео, а потом выкладывают отдельные моменты в сеть. Подбирают кадры таким образом, чтобы выставить педагога виноватым», – сказал он.

Миронов считает, что решить проблему может введение штрафов по отношению к родителям учеников за неуважение педагогов.

«Тема больная, и жалоб от педагогов поступает очень много. Все они говорят о том, что закон в подавляющем большинстве случаев оказывается на стороне учеников и родителей, а учитель один на один остается со своими проблемами. «Справедливая Россия» неоднократно предлагала конкретные меры для защиты педагогов от травли в школе. Мы предлагали штрафовать виновных за оскорбление учителя. Граждан – на сумму от пяти тысяч до 30 тысяч рублей, должностных лиц – от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, юрлиц – от 200 тысяч до 700 тысяч рублей. Конечная цель инициативы не в штрафах, а создании механизма для предупреждения конфликтов, защиты педагогов», – заключил Сергей Миронов.

17 октября произошел конфликт в одной из школ Бурятии – в раздевалке подрались учитель физики и ученик. Мальчик сломал руку, а педагог лежит в больнице с черепно-мозговой травмой. Другие учителя из этой школы создали петицию в поддержку коллеги, поскольку, как они утверждают, мужчина подвергался травле и провокациям со стороны подростков. Глава региона Алексей Цыденов назвал драку «вопиющим случаем» и призвал родителей научить детей уважать педагогов.

Ранее губернатор Вологодской области заявил о провокации в истории с дракой его зама.

