Родителям объяснили, как сформировать у ребенка уважительное отношение к учителю

Психолог Игонина: родителям не стоит обсуждать учителей при ребенке
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

От взаимоотношений детей с педагогами зависит не только их успеваемость, но и уверенность в себе. Психолог Московской службы психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Екатерина Игонина в беседе с РИАМО назвала принципы, которые помогут родителям научить своего ребенка выстраивать бесконфликтный диалог с учителями.

Эксперт подчеркнула, что основная задача родителей — воспитать в ребенке уважение к педагогу. Учитель — это взрослый, и общаться с ним панибратски, как с приятелем, недопустимо. Однако и испытывать перед ним страх не стоит: школьник должен быть уверен, что всегда может попросить у него поддержки.

«Категорически недопустимо обсуждать при ребенке личные качества педагогов — их возраст, внешность или семейный статус. Это правило должно работать постоянно, даже если ребенка нет рядом», — сказала Игонина.

Чтобы быть в курсе школьных дел, по ее словам, недостаточно посещать родительские собрания. Психолог посоветовала поддерживать регулярный контакт с классным руководителем, а при возникновении сложностей — и со школьным психологом. Их взгляд со стороны нередко помогает прояснить не только учебные, но и воспитательные аспекты.

В случае возникновения конфликтной ситуации, специалист рекомендует не вступать в спор с учителем в присутствии ребенка. Кроме того, встречаясь с педагогом, следует сохранять непредвзятость, то есть быть на стороне школьника, но не оправдывать его явные ошибки.

В предстоящее воскресенье, 5 октября, страна отметит День учителя. Это не просто профессиональный праздник. Это возможность сказать искреннее «спасибо» тем, кто вкладывает душу в наших детей. Каждый год в октябре мы ищем особенные слова и открытки, чтобы выразить свою признательность. Специально к празднику «Газета.Ru» приготовила картинки и варианты текстовых поздравлений для педагогов — общие для всех и по отдельным предметам.

Ранее россиянам назвали варианты лучших подарков для учителей.

