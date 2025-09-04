На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин убил жену из-за пьянства, закопал в лесу и заявил о ее пропаже

Depositphotos

В Удмуртии 40-летний мужчина убил свою супругу во время ссоры, расчленил тело, вывез останки в лес и сообщил в полицию о пропаже женщины. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в ночь на 1 июля 2025 года в Глазове. По данным следствия, супруги находились в состоянии алкогольного опьянения, когда между ними возникла ссора из-за пьянства женщины. Мужчина жестоко избил жену, от полученных травм она скончалась.

Чтобы скрыть преступление, он расчленил тело, упаковал останки в пакеты и вывез их в багажнике автомобиля в лесополосу вблизи Глазова. После этого злоумышленник обратился в полицию с заявлением о пропаже супруги, активно участвуя в поисках.

Подозрения правоохранителей вызвало странное поведение заявителя. В ходе осмотра автомобиля в багажнике были обнаружены следы крови. Экспертиза подтвердила, что биологический материал принадлежит пропавшей женщине. Это послужило основанием для задержания подозреваемого, который сознался в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.

Ранее мужчину, который убил мать и дочь ради квартиры в Москве, задержали спустя 15 лет.

