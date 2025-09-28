На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Артемий Лебедев дал россиянам финансовые советы

Дизайнер Лебедев посоветовал россиянам жить по средствам и формировать подушку
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Дизайнер Артемий Лебедев в своем обзоре новостей заявил о грядущей рецессии в России, сославшись на заявление премьер-министра Михаила Мишустина об «охлаждении экономики». В связи с этим блогер дал россиянам несколько финансовых советов.

«Экономика не такая бодрая, какая она могла бы быть, ели бы не было войны и необходимости выделять деньги на оборону. А для простых людей, конечно, совет простой – жить по средствам, и не тратить слишком много. А вдруг потом может быть на что-нибудь еще пригодится», – отметил Лебедев.

По его мнению, сейчас не стоит брать кредит на самую новую модель айфона.

«Может быть даже купить Samsung», – сказал дизайнер, тут же оговорившись, что, возможно, это циничный совет, поскольку сам себе он никогда «добровольно» такой телефон не купит.

Однако Лебедев считает, что в текущих экономических условиях россиянам было бы уместно скорректировать свои семейные бюджеты. Кроме того, он подчеркнул, что важно откладывать средства на черный день, чтобы сформировать финансовую «подушку» и иметь защиту в случае ухудшения ситуации в стране. Как вариант – открыть депозит в банк, добавил блогер.

Ранее Лебедев назвал средство от депрессии.

