На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Артемий Лебедев предрек всплеск несчастных случаев в России

Дизайнер Лебедев предупредил россиян об увеличении числа несчастных случаев в РФ
true
true
true
close
«вДудь»/YouTube

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев акцентировал внимание на потенциальных рисках, связанных с длительным празднованием предстоящих новогодних каникул. Своим мнением инфлюэнсер поделился в новостном обзоре, опубликованном в соцсети VK.

«Люди усинячатся в хламину. Поэтому все травмпункты, больницы, отделения скорых там всяких и реанимаций должны быть готовы к тому, что им начнут привозить прямо штабелями алкашей и переевших оливье <...> Последствия [длительных выходных] будут довольно-таки тяжелыми», — эмоционально высказался блогер.

По мнению дизайнера, 12-дневные каникулы могут привести к увеличению числа несчастных случаев. Он посоветовал медицинским учреждениям быть готовыми к наплыву пациентов с различными последствиями праздничных излишеств, а соотечественников призвал соблюдать умеренность и осторожность во время новогодних торжеств.

1 июля Минтруд опубликовал проект календаря праздничных дней на следующий год. Согласно нему, новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года до 11 января 2026 года (12 дней). В мае россияне будут отдыхать шесть дней — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, а еще по три дня — на 23 Февраля, 8 Марта и День России.

Ранее музкритик Сергей Соседов призвал гнать певицу Славу со сцены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами