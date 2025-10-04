Артемий Лебедев предрек всплеск несчастных случаев в России

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев акцентировал внимание на потенциальных рисках, связанных с длительным празднованием предстоящих новогодних каникул. Своим мнением инфлюэнсер поделился в новостном обзоре, опубликованном в соцсети VK.

«Люди усинячатся в хламину. Поэтому все травмпункты, больницы, отделения скорых там всяких и реанимаций должны быть готовы к тому, что им начнут привозить прямо штабелями алкашей и переевших оливье <...> Последствия [длительных выходных] будут довольно-таки тяжелыми», — эмоционально высказался блогер.

По мнению дизайнера, 12-дневные каникулы могут привести к увеличению числа несчастных случаев. Он посоветовал медицинским учреждениям быть готовыми к наплыву пациентов с различными последствиями праздничных излишеств, а соотечественников призвал соблюдать умеренность и осторожность во время новогодних торжеств.

1 июля Минтруд опубликовал проект календаря праздничных дней на следующий год. Согласно нему, новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года до 11 января 2026 года (12 дней). В мае россияне будут отдыхать шесть дней — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, а еще по три дня — на 23 Февраля, 8 Марта и День России.

