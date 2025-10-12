На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам объяснили, как сэкономить на отоплении

ТАСС: москвичам выгоднее платить за отопление по нормативу
Стрингер/РИА Новости

Жителям Москвы и крупных мегаполисов выгоднее оплачивать отопление по нормативам, а не по индивидуальным счетчикам. Такое мнение высказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, в регионах с мягким климатом оплата по счетчику может быть выгоднее, однако в столице рациональнее использовать усредненные тарифы с равномерными платежами в течение года и ежегодной корректировкой. Это позволяет избежать скачков сумм в квитанциях.

Тимофеев отметил, что у каждого способа расчета есть свои преимущества. По его словам, оплата по счетчику оправдана при теплых зимах и хорошем состоянии инженерных сетей, тогда как нормативная система выгоднее при сильных морозах или регулярных перебоях с отоплением — в таких случаях плата остается стабильной.

Эксперт также посоветовал учитывать особенности жилья: этажность дома, расположение квартиры и ее энергоэффективность. Например, на верхних этажах обычно теплее, а угловые квартиры чаще страдают от потерь тепла.

В случае проблем с отоплением или необходимости перерасчета жители, по его словам, должны обращаться в управляющую компанию. Если вопрос не решается, стоит пожаловаться в жилищную инспекцию, а при бездействии — в прокуратуру или городскую администрацию.

Отопление в домах включают, когда средняя температура воздуха не превышает +8 °C на протяжении пяти суток. Отключение производится по тому же принципу, если температура держится выше этого показателя.

Ранее россиянам рассказали, почему квартиры остаются холодными в отопительный сезон.

