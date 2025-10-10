Россиянам рассказали, почему квартиры остаются холодными в отопительный сезон

ПНИПУ: тепло в квартирах теряется из-за ошибок в планировке и обустройстве жилья

Во многих регионах России стартовал отопительный сезон, однако жильцы по-прежнему жалуются на холод в квартирах. Эксперты Пермского Политеха отметили: причина не всегда в коммунальных службах — часто тепло теряется из-за ошибок в обустройстве жилья и невидимых «мостиков холода». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам доцента кафедры «Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотведение» ПНИПУ, кандидата технических наук Александра Буркова, отопительная система выходит на полную мощность не сразу — на это уходит до двух недель. Но даже после этого температура в квартире может оставаться ниже нормы.

«Батареи греют помещение за счет конвекции и излучения. Если радиаторы закрыты плотными шторами или мебелью, теплый воздух не циркулирует — образуется своеобразная воздушная пробка. Чтобы тепло равномерно распределялось, вокруг батареи должно быть свободное пространство», — объяснил эксперт.

Дизайнерские решения вроде blackout-штор и массивных шкафов у батарей снижают эффективность отопления на 10–15%. Ещё одна частая ошибка — перенос радиаторов при ремонте. Установка их в нишах или углах нарушает теплообмен, а из-за неправильной вентиляции теплый воздух просто не достигает дальних зон комнаты.

Как пояснил декан строительного факультета ПНИПУ, кандидат технических наук Виталий Шаманов, начать стоит с организации притока свежего воздуха.

«Простейшее решение — приточный клапан. Он пропускает воздух с улицы, не создавая сквозняков. Чтобы помочь теплу циркулировать, можно установить над батареей широкий подоконник или направить на нее небольшой вентилятор на минимальной скорости», — добавил он.

Серьезной причиной утечек становятся и «мостики холода» — участки стен над окнами и в углах, через которые тепло буквально уходит наружу. Особенно часто это встречается в старых домах.

«Такие зоны хорошо видно на тепловизоре. Решение — наружное утепление пенополистиролом или минеральной ватой. А для пола подойдёт тонкая пробковая подложка или вспененный полиэтилен под ламинат», — рассказал Шаманов.

Часто жильцы забывают, что и пластиковые окна требуют ухода.

«Фурнитуру необходимо переводить в зимний режим — для этого достаточно шестигранника. Уплотнители же нужно менять каждые три–пять лет: со временем они теряют эластичность и начинают пропускать холод», — уточняет эксперт.

Иногда причина холода — вовсе не в конкретной квартире. При так называемом гидравлическом дисбалансе теплоноситель движется по пути наименьшего сопротивления. Тогда часть стояков получает меньше горячей воды — и в одном подъезде у одних жарко, а у других батареи едва теплые. В таких случаях нужна регулировка системы на уровне всего дома.

Ранее в России решили одну из главных проблем строительства в северных регионах.