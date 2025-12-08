На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, почему важно не пропускать завтрак по утрам

Диетолог Лебедева: завтрак помогает регулировать голод в течение всего дня
Ahanov Michael/Shutterstock/FOTODOM

Завтрак способствует восстановлению организма после сна, запускает метаболизм, а также помогает настроить биологические часты. Об этом Life рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

По словам специалиста, если с утра еда не поступает в организм, то соляная кислота, которая вырабатывается во время сна, начинает негативно воздействовать на слизистую оболочку. В результате этого могут возникнуть изжога, боль и другие неприятные симптомы.

Диетолог добавила, что питательный и разнообразный завтрак помогает регулировать чувство голода в течение всего дня, благодаря чему уменьшается количество перекусов.

«Завтрак должен содержать и белки, и жиры, и углеводы. Большое количество белка на завтрак поможет подавить выработку гормона грелина, который отвечает за чувство голода», — рассказала эксперт.

Она посоветовала есть на завтрак такие продукты, как куриные яйца, молочные каши, цельнозерновой хлеб, йогурт, фрукты и орехи. При этом лучше усвоить утренний прием пищи поможет стакан чистой воды, выпитый за 20-30 минут до еды.

По словам диетолога, из-за отсутствия завтрака днем человек переедает на 20-30%, из-за чего увеличивается количество потребляемых калорий. Такое переедание может стать причиной ожирения.

Врач-диетолог Марият Мухина до этого рассказала, что завтрак — важный прием пищи, в котором должны сочетаться белки, жиры и углеводы. При этом важно не нагружать с утра организм сахаром. Вместо него стоит использовать сахарозаменитель.

Ранее диетолог объяснила, зачем пить воду с лимоном по утрам.

