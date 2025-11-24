На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Диетолог объяснила, зачем пить воду с лимоном по утрам

Диетолог Тарасова: вода с лимоном поможет пробудить пищеварение утром
Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

Потребление воды с лимоном по утрам поможет пробудить пищеварение, повысить кислотность желудка, а также наладить усвоение белков и жиров. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог Ирина Тарасова.

«Главная ошибка большинства людей — начинать утро с кофе. Это сбивает уровень кортизола и повышает кислотность, особенно при пустом желудке. Лимонная вода — более мягкий способ включить обмен веществ», — отметила эксперт.

По ее словам, лучше пить теплую воду за 15-20 минут до завтрака. Это создаст правильную основу для усвоения пищи и запуска микрофлоры, подчеркнула Тарасова. В напиток также можно добавить мед или имбирь.

Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева до этого говорила, что идеальным напитком после плотного обеда или ужина является вода с лимоном. Напиток, по ее словам, поможет восстановить в организме кислотно-щелочное равновесие. Она добавила, что этот простой напиток может стать эффективной стратегией для компенсации последствий тяжелого рациона.

Ранее россиянам назвали напиток, который бодрит лучше, чем кофе.

