Диетолог объяснила, зачем пить воду с лимоном по утрам

Потребление воды с лимоном по утрам поможет пробудить пищеварение, повысить кислотность желудка, а также наладить усвоение белков и жиров. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог Ирина Тарасова.

«Главная ошибка большинства людей — начинать утро с кофе. Это сбивает уровень кортизола и повышает кислотность, особенно при пустом желудке. Лимонная вода — более мягкий способ включить обмен веществ», — отметила эксперт.

По ее словам, лучше пить теплую воду за 15-20 минут до завтрака. Это создаст правильную основу для усвоения пищи и запуска микрофлоры, подчеркнула Тарасова. В напиток также можно добавить мед или имбирь.

Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева до этого говорила, что идеальным напитком после плотного обеда или ужина является вода с лимоном. Напиток, по ее словам, поможет восстановить в организме кислотно-щелочное равновесие. Она добавила, что этот простой напиток может стать эффективной стратегией для компенсации последствий тяжелого рациона.

