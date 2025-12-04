Врач рассказал, в каких случаях можно снизить давление без лекарств

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач Копылов: снизить давление без лекарств можно, если нет диабета и ожирения
Shutterstock

В некоторых ситуациях люди, столкнувшиеся с повышенным давлением, могут справиться с этим состоянием без помощи лекарственных средств. Об этом kp.ru рассказал директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета, профессор, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Филипп Копылов.

Специалист объяснил, что необходимо брать во внимание не только показатели тонометра, но и общее состояние пациента. Если у человека есть поражение сердца, сахарный диабет или ожирение, то обойтись без лекарств не получится. При этом у мужчин риск осложнений выше, поэтому подход к их лечению может отличаться. Однако в случае, если давление повышено умеренно, в первую очередь важно начать вести здоровый образ жизни.

«Если пациентка женщина и трех перечисленных факторов риска у нее нет, то при умеренно повышенном уровне давления медикаментозную терапию сразу назначать не рекомендуется», — рассказал Копылов.

Он добавил, что на нормализацию давления оказывают влияние снижение веса, увеличение физической активности в течение дня, отказ от курение и уменьшение потребляемой соли. Благодаря этому может получиться стабилизировать показатели без помощи лекарств в период от 3 до 6 месяцев. Лишь в случае отсутствия улучшений пациенту подбирается медикаментозная терапия.

Исследователи Гетеборгского университета до этого рассказали, что комбинация апноэ сна и бессонницы является наиболее сильным фактором риска высокого артериального давления среди нарушений сна.

Ранее было названо сочетание расстройств, резко повышающее риск гипертонии.

