Военкор Стешин прокомментировал убийство Рассела Бентли

Убийство военного корреспондента Рассела Бентли является дьявольским стечением обстоятельств, считает военкор Дмитрий Стешин. Об этом сообщает kp.ru.

Стешин отметил, что мужчина, который говорит с акцентом, носит ковбойскую шляпу, с позывным «Техас», не мог не вызывать реакцию у тех, кто в этот момент оценивал повреждения после обстрела.

По словам сослуживца Бентли Влада Евтушенко, в день убийства 8 апреля «Техас» был в самом обстреливаемом районе Донецка, где оформлял документы в администрации Петровского района.

Накануне Людмила Бентли, вдова американского добровольца и военного корреспондента Рассела Бентли, заявила, что она только начала знакомиться с материалами дела об убийстве ее мужа.

Рассел Бентли родился в 1960 году в Техасе, почти всю жизнь работал там лесорубом. В 2014-м он приехал в Донбасс и вступил в ряды ополчения ДНР, участвовал в боях за донецкий аэропорт. После того как боевые действия перешли в менее активную фазу, он вернулся к гражданской жизни — поселился в Донецке, женился на учительнице русского языка Людмиле, получил гражданство РФ и устроился работать в медиакомпанию «Русский час». Американец вел пророссийские блоги, в качестве журналиста сотрудничал с медиагруппой «Россия сегодня».

Ранее военкор рассказал, как погиб оператор БПЛА «Гудвин», отправленный на штурм из-за конфликта с командиром.