Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военкор Стешин прокомментировал убийство Рассела Бентли

Военкор Стешин: убийство Бентли — дьявольское стечение обстоятельств

close
Нина Зотина/РИА Новости

Убийство военного корреспондента Рассела Бентли является дьявольским стечением обстоятельств, считает военкор Дмитрий Стешин. Об этом сообщает kp.ru.

Стешин отметил, что мужчина, который говорит с акцентом, носит ковбойскую шляпу, с позывным «Техас», не мог не вызывать реакцию у тех, кто в этот момент оценивал повреждения после обстрела. 

По словам сослуживца Бентли Влада Евтушенко, в день убийства 8 апреля «Техас» был в самом обстреливаемом районе Донецка, где оформлял документы в администрации Петровского района. 

Накануне Людмила Бентли, вдова американского добровольца и военного корреспондента Рассела Бентли, заявила, что она только начала знакомиться с материалами дела об убийстве ее мужа.

Рассел Бентли родился в 1960 году в Техасе, почти всю жизнь работал там лесорубом. В 2014-м он приехал в Донбасс и вступил в ряды ополчения ДНР, участвовал в боях за донецкий аэропорт. После того как боевые действия перешли в менее активную фазу, он вернулся к гражданской жизни — поселился в Донецке, женился на учительнице русского языка Людмиле, получил гражданство РФ и устроился работать в медиакомпанию «Русский час». Американец вел пророссийские блоги, в качестве журналиста сотрудничал с медиагруппой «Россия сегодня».

Ранее военкор рассказал, как погиб оператор БПЛА «Гудвин», отправленный на штурм из-за конфликта с командиром.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами