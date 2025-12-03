На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском городе ввели масочный режим

Amur Mash: масочный режим и отмену мероприятий введут в Благовещенске
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Благовещенске с 4 декабря вводят масочный режим и отмену мероприятий из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«С завтрашнего дня и на две недели. Всё это из-за роста заболеваемости ОРВИ и других инфекций», — говорится в публикации.

Там добавили, что в учреждения и организации города будут пускать только в маске.

«Руководители должны следить за работой бактерицидных рециркуляторов», — пишет Amur Mash.

До этого сообщалось, что в Кузбассе почти 2 тыс. детей перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ. На дистанционный формат обучения полностью перешли 58 классов в 34 школах области.

В Ленинске-Кузнецком и Юрге также оказалась приостановлена работа трех детских садов. Помимо этого, деятельность временно прекратили 23 группы в 19 детских садах в Новокузнецке, Прокопьевске и Тайге, а также в муниципальных округах Ленинска-Кузнецкого, Промышленновского, Яйского и Яшкинского.

Ранее врач рассказала, как восполнить дефицит витаминов и избежать тревожных расстройств.

