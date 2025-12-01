Врач рассказала, как восполнить дефицит витаминов и избежать тревожных расстройств

Правильный рацион питания поможет восполнить дефицит витаминов группы B, С и D, которые влияют на развитие тревожных расстройств. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, витамины группы B содержатся в продуктах из зерновых твердых сортов, сое, горохе, шпинате, моркови, орехах, особенно кедровых, а также в мясе, субпродуктах, яйцах, крабах, моллюсках, форели, лососе, тунце.

«Витамина D много в яйцах, сырах и морепродуктах: рыбе, особенно в диком лососе, сардинах, тунце. Витамин С в больших количествах содержится в ягодах, особенно черной смородине и клубнике. Также он есть в свежих овощах и фруктах», — отметила Русакова.

Она добавила, что для снижения тревожности важно получать фолиевую кислоту вместе с питанием. Она есть в брокколи, шпинате, спарже, чечевице, авокадо, папайе, кукурузе и арахисе.

Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Диана Генварская до этого говорила, что дефицит некоторых витаминов может привести к развитию тревожных расстройств. Так, например, при недостатке В9 — фолиевой кислоты могут развиться панические атаки и ухудшиться память, витамина D — появляться подавленность, раздражительность и тревожность.

Ранее россиянам назвали лучшие источники витамина С.