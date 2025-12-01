На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, какие витамины помогут укрепить иммунитет

Врач Денисенко: укрепить иммунитет помогут витамины D, A, C и микроэлемент цинк
Depositphotos

Укрепить иммунитет в холодное время года помогут продукты с содержанием витаминов D, A, C и микроэлемента цинка. Об этом в беседе с kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

Специалист объяснила, что витамин D способствует укреплению костей, мышц и иммунитета. Его источниками являются жирная рыба, печень трески, яйца и молочные продукты. Витамин A, который содержится в печени, яйцах, сливках, моркови, тыкве и рыбьем жире, помогает поддерживать здоровье слизистых и бороться с различными инфекциями. А витамин C, по словам диетолога, необходим для защиты сосудов и соединительных тканей. Им богаты шиповник, черная смородина, облепиха, болгарский перец и зелень.

Эксперт добавила, что в работе иммунной системы также принимает участие цинк, который содержится в семечках, орехах, куриных сердечках, говядине и яйцах.

По словам врача, в сезон простуд не стоит бояться потреблять большое количество витаминов, поскольку в это время организм в них особенно нуждается.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова до этого рассказала, что правильный рацион питания поможет восполнить дефицит витаминов группы B, С и D, которые влияют на развитие тревожных расстройств. Она добавила, что для снижения тревожности также важно получать фолиевую кислоту.

Ранее россиянам рассказали, за сколько часов до сна можно есть.

