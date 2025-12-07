Аэропорт Сочи возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Сочи вернулся к штатной работе. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения начали действовать в воздушной гавани около 40 минут назад.

Прошлой ночью аналогичные ограничения на прием и отправку рейсов вводили в аэропортах Волгограда, Грозного, Владикавказа, Нальчика, Магаса, Орска и Оренбурга.

Утром 7 декабря в Минобороны России рассказали, что над регионами страны сбили 77 беспилотников. В небе над Саратовской областью уничтожили 42 БПЛА. Еще 12 дронов ликвидировали в Ростовской области, 10 — в Крыму, девять — в Волгоградской области. Еще два БПЛА сбили над территорией Белгородской области. По одному беспилотнику силы ПВО уничтожили в Астраханской области и Чечне.

