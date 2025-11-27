В Москве появится новая автодорога

На севере Москвы вдоль МЦД-3 появится новая дорога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Она соединит улицы Маршала Федоренко и Верхнелихоборскую, проходя через всё Западное Дегунино и пересекая другие улицы. Благодаря этому создадим транспортную связь с районами Головинский и Ховрино, на Дмитровском и Коровинском шоссе станет свободнее», — сообщил Собянин.

По его словам, после появления новой дороги время в пути должно сократится на 14 минут.

До этого Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортного узла «Лухмановская» с одноименной станцией метро Некрасовской линии.

«Территория расположена в Косино-Ухтомском районе — вдоль МСД, рядом с пересечением улиц Красковская, Лухмановская и Дмитриевского», — говорится в сообщении.

Проект предполагает строительство спортивного комплекса и торгово-развлекательного центра. В ходе работ планируется реконструкция прилегающих дорог. Помимо этого, специалисты создадут дополнительные парковки для автомобилей и дополнительные остановки городского транспорта.

Мэр столицы отметил, что «Лухмановская» станет новым местом для приезжих автомобилистов, в том числе по трассе М-12 «Восток». У них, по словам Собянина, будет возможность оставить машину и пересесть на городской транспорт. Новый транспортный узел позволит снизить нагрузку на дороги Москвы.

Ранее Собянин рассказал о планах развития общественного транспорта в Москве.