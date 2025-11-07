В Москве из-за человека на пути произошел сбой на красной ветке

На красной ветке московского метрополитена произошел сбой. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта в Telegram-канале.

«На юго-западном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, движение было введено в график к 15:34 по мск.

Другие подробности инцидента не приводятся.

Аналогичный случай произошел на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро 2 ноября.

23 октября человек упал на пути на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы, из-за чего там были увеличены интервалы движения поездов. Позже поезда вернулись к штатному расписанию.

14 октября женщину спасли после падения на рельсы на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы. Пострадавшую подняли на платформу, после чего ее передали медикам.

