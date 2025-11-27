На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина, упавшая в метро и лишившаяся руки и ноги, получит $82 млн

Бразильянка, упавшая на рельсы в метро и лишившаяся руки и ноги, получит $82 млн
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Федеральный суд Бруклина постановил выплатить $82 млн в пользу бразильской студентки Луизы Янссен Харгер да Силвы, потерявшей левую руку и ногу после падения под поезд метро в 2016 году, пишет New York Post.

Инцидент произошел на станции «Атлантик-авеню», когда 21-летняя да Силва, находившаяся на платформе со своим молодым человеком, внезапно потеряла сознание и упала на пути, где ее сбил прибывающий поезд.

Спустя почти десять лет присяжные встали на сторону пострадавшей, признав, что транспортные власти знала о проблеме падений пассажиров на рельсы и не внедрили меры безопасности, которые могли бы предотвратить трагедию.

В иске утверждалось, что чиновники располагали данными за 15 лет, указывавшими на необходимость установки платформенных барьеров. Представитель ответчика Тим Минтон сообщил, что агентство не согласно с вердиктом и намерено обжаловать решение.

Минтон ответил, что платформенные барьеры уже установлены на 109 станциях. Кроме того, по его словам, на многих станциях такие двери невозможны из-за конструктивных особенностей и ограничений доступности.

Ранее в США мужчина облил горючей жидкостью девушку в метро и поджег ее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами