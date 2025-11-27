Женщина, упавшая в метро и лишившаяся руки и ноги, получит $82 млн

Бразильянка, упавшая на рельсы в метро и лишившаяся руки и ноги, получит $82 млн

Федеральный суд Бруклина постановил выплатить $82 млн в пользу бразильской студентки Луизы Янссен Харгер да Силвы, потерявшей левую руку и ногу после падения под поезд метро в 2016 году, пишет New York Post.

Инцидент произошел на станции «Атлантик-авеню», когда 21-летняя да Силва, находившаяся на платформе со своим молодым человеком, внезапно потеряла сознание и упала на пути, где ее сбил прибывающий поезд.

Спустя почти десять лет присяжные встали на сторону пострадавшей, признав, что транспортные власти знала о проблеме падений пассажиров на рельсы и не внедрили меры безопасности, которые могли бы предотвратить трагедию.

В иске утверждалось, что чиновники располагали данными за 15 лет, указывавшими на необходимость установки платформенных барьеров. Представитель ответчика Тим Минтон сообщил, что агентство не согласно с вердиктом и намерено обжаловать решение.

Минтон ответил, что платформенные барьеры уже установлены на 109 станциях. Кроме того, по его словам, на многих станциях такие двери невозможны из-за конструктивных особенностей и ограничений доступности.

