Женщину спасли после падения на рельсы в метро Москвы

В Москве женщина выжила после падения на рельсы на станции метро «Текстильщики»

Женщину спасли после падения на рельсы на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

По его словам, пострадавшую женщину подняли на платформу, после чего ее передали медикам.

Инцидент произошел днем 14 октября. Из-за случившегося между станциями «Таганская» и «Выхино» на фиолетовой ветке московского метро приостанавливали движение поездов. Оно уже введено в график.

6 октября в Москве на станции метро «Автозаводская» зеленой ветки на рельсы упал пассажир. Пострадавшего быстро подняли на платформу и передали врачам.

11 сентября 51-летняя пассажирка метро напала на девушку на станции «Московские ворота» в Петербурге. Та случайно ее толкнула. Недовольная ситуацией женщина схватилась за нож и трижды ударила пострадавшую. Девушка попала в больницу. В полиции после инцидента возбудили уголовное дело.

Ранее мальчик упал на пути в метро Москвы и угодил под поезд.