На Урале начали проверку из-за задержки авиарейсов в Египет

Прокуратура начала проверку из-за задержки двух рейсов из Екатеринбурга в Хургаду
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Уральская транспортная прокуратура начала проверку из-за задержек двух авиарейсов из Екатеринбурга в Хургаду (Египет). Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе надзорного органа.

«Сегодня из-за позднего прибытия воздушных судов в аэропорту «Кольцово» города Екатеринбурга задержаны к вылету два рейса авиакомпании Almasria Universal Airlines в Хургаду», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о рейсах UJ-724 и UJ-724D. По данным агентства, задержанные рейсы должны были отправиться в 6:35 мск и 7:40 мск.

3 декабря Boeing 777-200 вылетел из Домодедово с почти получасовой задержкой. Через некоторое время пилоты воздушного судна включили сигнал тревоги, так как у лайнера загорелся левый двигатель. В этот момент на борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа. Самолет был вынужден вернуться в Домодедово.

Впоследствии компания Red Wings опровергла сообщения о «пылающем самолете», вернувшемся в Домодедово. Авиаперевозчик подчеркнул, что во время рейса WZ-3097 у Boeing 777-200 изменились параметры работы одного из двигателей. Тогда экипаж принял своевременное и правильное решение вернуться в аэропорт вылета.

Ранее пассажир рейса Москва — Пхукет рассказал о нехарактерном запахе в салоне.

