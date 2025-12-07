На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, кому положена досрочная пенсия по старости

Доцент Балынин напомнил о праве жителей Крайнего Севера досрочно выйти на пенсию
true
true
true
close
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Действующее законодательство предусматривает широкий перечень оснований для досрочного назначения страховой пенсии по старости, включая условия, связанные с профессиональной деятельностью. Об этом сообщил RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Он пояснил, что к таким основаниям относятся мужчины, достигшие 50 лет, и женщины, достигшие 45 лет, которые постоянно проживают в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях и имеют соответствующий стаж работы. Так, мужчины должны проработать не менее 25 лет в профессиях оленевода, рыбака или охотника-промысловика, женщины — не менее 20 лет. Для работы в подземных условиях, с вредными условиями труда или в горячих цехах, минимальный стаж составляет 10 лет для мужчин и 7,5 года для женщин, при этом общий страховой стаж должен быть не менее 20 и 15 лет соответственно.

Балынин также отметил, что женщины могут претендовать на досрочную пенсию в 50 лет, если они проработали не менее 15 лет трактористами-машинистами в сельском хозяйстве или машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин с общим страховым стажем не менее 20 лет. Аналогичные условия действуют для женщин, проработавших 20 лет в текстильной промышленности на работах с высокой интенсивностью и тяжестью.

Кроме того, право на досрочный выход на пенсию возникает у мужчин в 55 лет и женщин в 50 лет при стаже соответственно не менее 25 и 20 лет на работах с тяжелыми условиями труда, а также у тех, кто трудился на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования, при минимальном стаже 12,5 и 10 лет.

Эксперт подчеркнул, что для реализации права на досрочную страховую пенсию во всех указанных случаях гражданину необходимо иметь не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Ранее в Госдуме сообщили о повышении социальной пенсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами