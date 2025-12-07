Россиянам объяснили, кому положена досрочная пенсия по старости

Действующее законодательство предусматривает широкий перечень оснований для досрочного назначения страховой пенсии по старости, включая условия, связанные с профессиональной деятельностью. Об этом сообщил RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Он пояснил, что к таким основаниям относятся мужчины, достигшие 50 лет, и женщины, достигшие 45 лет, которые постоянно проживают в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях и имеют соответствующий стаж работы. Так, мужчины должны проработать не менее 25 лет в профессиях оленевода, рыбака или охотника-промысловика, женщины — не менее 20 лет. Для работы в подземных условиях, с вредными условиями труда или в горячих цехах, минимальный стаж составляет 10 лет для мужчин и 7,5 года для женщин, при этом общий страховой стаж должен быть не менее 20 и 15 лет соответственно.

Балынин также отметил, что женщины могут претендовать на досрочную пенсию в 50 лет, если они проработали не менее 15 лет трактористами-машинистами в сельском хозяйстве или машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин с общим страховым стажем не менее 20 лет. Аналогичные условия действуют для женщин, проработавших 20 лет в текстильной промышленности на работах с высокой интенсивностью и тяжестью.

Кроме того, право на досрочный выход на пенсию возникает у мужчин в 55 лет и женщин в 50 лет при стаже соответственно не менее 25 и 20 лет на работах с тяжелыми условиями труда, а также у тех, кто трудился на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования, при минимальном стаже 12,5 и 10 лет.

Эксперт подчеркнул, что для реализации права на досрочную страховую пенсию во всех указанных случаях гражданину необходимо иметь не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Ранее в Госдуме сообщили о повышении социальной пенсии.