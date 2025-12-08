На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о штрафах и тюрьме за проживание не по месту прописки

Адвокат Гибудуллин: за проживание не по месту регистрации грозят крупные штрафы
true
true
true
close
Shutterstock

Если человек зарегистрирован по одному адресу, а фактически живет по другому, то это создает массу юридических рисков. В том числе за это предусмотрены административная и уголовная ответственность, а штрафы для виновных могут достигать 800 тыс. рублей. Если регистрацию признают фиктивной, то по УК РФ может грозить до пяти лет лишения свободы, предупредил в беседе с 360.ru адвокат адвокатского бюро «МУР» Евгений Гибудуллин.

По словам юриста, граждане, которые более 90 дней живут по месту пребывания без регистрации или по месту жительства более семи дней после переезда, то по ст.15.1 КоАП им грозит штраф в размере 2-3 тыс. рублей в регионе и до 5 тыс. рублей в Москве и Петербурге. Больше при этом заплатят собственники и наниматели, допустившие это нарушение – им грозит штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, юрлицам – до 800 тыс. рублей.

Если человек прописан по адресу, где он не живет, то регистрация признается фиктивной, что уже наказывается по УК РФ штрафом до 500 тыс. рублей или лишением свободы на срок до пяти лет, предупредил юрист.

«К ответственности привлекут не только несостоявшегося жильца, но и собственника помещения, если будет установлено, что он знал об отсутствии намерения регистрируемого лица фактически проживать в помещении», — подчеркнул Гибудуллин.

Среди других последствий он назвал ограничение доступа к медицинским и образовательным услугам, запрет на оформление пособий, сертификатов и различных льгот и другие. Юрист призвал россиян жить по месту прописки, а при смене места жительства – регистрироваться по новому адресу.

До этого эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский заявил «Газете.Ru», что в 2025–2026 годах россиян вряд ли будут массово штрафовать за аренду квартир без регистрации. Однако риски, по его словам, постепенно будут расти. Он пояснил, что государство не располагает ресурсами для тотального мониторинга всех съемных квартир, однако развитие электронных баз и стремление к более полному учету населения создают предпосылки для усиления контроля.

Ранее собственникам квартир напомнили о штрафах за жильцов без регистрации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами