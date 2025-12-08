Россиян предупредили о штрафах и тюрьме за проживание не по месту прописки

Если человек зарегистрирован по одному адресу, а фактически живет по другому, то это создает массу юридических рисков. В том числе за это предусмотрены административная и уголовная ответственность, а штрафы для виновных могут достигать 800 тыс. рублей. Если регистрацию признают фиктивной, то по УК РФ может грозить до пяти лет лишения свободы, предупредил в беседе с 360.ru адвокат адвокатского бюро «МУР» Евгений Гибудуллин.

По словам юриста, граждане, которые более 90 дней живут по месту пребывания без регистрации или по месту жительства более семи дней после переезда, то по ст.15.1 КоАП им грозит штраф в размере 2-3 тыс. рублей в регионе и до 5 тыс. рублей в Москве и Петербурге. Больше при этом заплатят собственники и наниматели, допустившие это нарушение – им грозит штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, юрлицам – до 800 тыс. рублей.

Если человек прописан по адресу, где он не живет, то регистрация признается фиктивной, что уже наказывается по УК РФ штрафом до 500 тыс. рублей или лишением свободы на срок до пяти лет, предупредил юрист.

«К ответственности привлекут не только несостоявшегося жильца, но и собственника помещения, если будет установлено, что он знал об отсутствии намерения регистрируемого лица фактически проживать в помещении», — подчеркнул Гибудуллин.

Среди других последствий он назвал ограничение доступа к медицинским и образовательным услугам, запрет на оформление пособий, сертификатов и различных льгот и другие. Юрист призвал россиян жить по месту прописки, а при смене места жительства – регистрироваться по новому адресу.

До этого эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский заявил «Газете.Ru», что в 2025–2026 годах россиян вряд ли будут массово штрафовать за аренду квартир без регистрации. Однако риски, по его словам, постепенно будут расти. Он пояснил, что государство не располагает ресурсами для тотального мониторинга всех съемных квартир, однако развитие электронных баз и стремление к более полному учету населения создают предпосылки для усиления контроля.

Ранее собственникам квартир напомнили о штрафах за жильцов без регистрации.