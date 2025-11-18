На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собственникам квартир напомнили о штрафах за жильцов без регистрации

Юрист Панасюк: о проживании в квартире лиц без прописки следует уведомлять МВД
Shutterstock

Если собственник не уведомил органы внутренних дел о проживающих в его квартире лицах без прописки дольше 90 дней, ему грозит административный штраф. Об этом в интервью РИАМО напомнил адвокат Валерий Панасюк.

По его словам, сумма штрафа в ряде регионов России составляет от 2 до 5 тыс. руб., в Москве — от 5 до 7 тыс. руб. за каждого незарегистрированного жильца. Юрлицам подобное правонарушение обойдется гораздо дороже — от 300 тыс. до 800 тыс. руб.

«Также речь идет о том, что административной ответственности подвергаются и сами жильцы. Их штрафуют: от 2 до 3 тыс. руб. по регионам и в Москве, в Санкт-Петербурге — от 3 до 5 тыс. руб», — рассказал юрист.

Он добавил, что если отсутствует договор аренды, лицо может попасть и под налоговые обязательства, поскольку речь идет о прибыли.

Согласно прогнозу эксперта по финансам, бизнес-эксперта Pronline Дмитрия Трепольского, цены на аренду квартир в Москве и Санкт-Петербурге повысятся всего на 1% в декабре по сравнению с ноябрем, а в остальных регионах России — снизятся на 1%.

По его словам, цены в конце года будут находиться в состоянии стагнации или небольшого сезонного снижения после пикового роста в августе-сентябре.

Ранее россиян предупредили о новой схеме интернет-мошенничества при аренде жилья.

