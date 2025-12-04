В России оценили вероятность массовых штрафов за аренду квартиры без прописки

В 2025–2026 годах россиян вряд ли будут массово штрафовать за аренду квартир без регистрации, сказал «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. По его мнению, штрафы за отсутствие прописки не участятся из-за сложности контроля таких случаев.

«Однако риск для россиян, арендующих жилье без регистрации, будет постепенно расти. Основная концентрация таких случаев аренды без регистрации — в крупных городах, прежде всего Москве и Санкт-Петербурге. Контроль сохраняется адресным: участковые проводят проверки после жалоб соседей, полиция реагирует на инциденты (пожары, преступления), а «резиновые квартиры» остаются в зоне приоритетного внимания. При этом доля оштрафованных в ближайшие годы изменится незначительно относительно 2024 года», — отметил Трепольский.

Он пояснил, что государство не располагает ресурсами для тотального мониторинга всех съемных квартир, однако развитие электронных баз и стремление к более полному учету населения создают предпосылки для усиления контроля. В Госдуме подчеркивают, что заявления о штрафах носят, скорее, информационно-предупредительный характер, уточнил эксперт.

По его словам, справедливость санкций вызывает дискуссии: власти считают институт регистрации необходимым для ведения воинского учета, налогового контроля, обеспечения безопасности и планирования социальной инфраструктуры. Часть граждан, напротив, воспринимает требование прописки как ограничение свободы передвижения, особенно с учетом того, что многие собственники не готовы оформлять временную регистрацию из-за опасений «светить» доходы, подчеркнул Трепольский.

«Размер штрафа — 2–5 тыс. рублей для жильца и 2–7 тыс. для собственника — является достаточным сдерживающим механизмом. Увеличение санкций не решит проблему, а лишь усилит социальное напряжение. Более эффективной мерой могли бы стать упрощение административных процедур временной регистрации и налоговые стимулы для арендодателей, оформляющих проживание официально», — заключил Трепольский.

Россиянам, снимающим жилье в другом регионе и живущим там более трех месяцев без регистрации, грозят штрафы до 3–5 тыс. рублей как для нанимателя, так и для собственника жилья. Исключение предусмотрено лишь для тех случаев, когда человек останавливается у близких родственников, сообщил в конце октября ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов (фракция «Единая Россия»), разъясняя порядок регистрационного учета в России.

Ранее стало известно, в каких городах подешевела аренда квартир.