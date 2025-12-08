На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Диетолог назвала специю, которая улучшит пищеварение

Диетолог Русакова: горчица поможет улучшить пищеварение
true
true
true
close
manhattan_art/Shutterstock/FOTODOM

Горчица помогает поддерживать пищеварение и помогает организму перерабатывать белковую пищу за счет летучих соединений, стимулирующих аппетит и усиливающих выработку слюны. Об этом рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова, передает Pravda.Ru.

По ее словам, эти вещества также могут активизировать обменные процессы. Она отметила, что в этой специи присутствуют витамины A, D, группы В и Е, а также ряд минералов, среди которых железо, натрий, цинк и фосфор.

Однако Русакова предупредила, что при чувствительной слизистой желудочно-кишечного тракта горчица способна вызвать раздражение. От нее лучше отказаться людям с хроническими заболеваниями ЖКТ или воспалительными процессами в мочевыделительной системе, заключила она.

Доктор медицинских наук, эндокринолог и диетолог Анна Гончарова до этого говорила, что натуральные ферменты и пряности помогут быстрее справиться с тяжестью в желудке после переедания. Так, например, можно съесть небольшое количество хрена или горчицы, выпить чай с имбирем, лимоном, мятой или ромашкой. Кроме того, справиться с проблемой эффективно помогут несколько ягод клюквы или брусники или мелко натертая сырая морковь.

Ранее была названа специя, которая поможет улучшить вкус брокколи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами