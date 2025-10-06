На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы продукты, которые помогут справиться с тяжестью после переедания

Врач Гончарова: горчица поможет справиться с тяжестью после переедания
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Натуральные ферменты и пряности помогут быстрее справиться с тяжестью в желудке после переедания. Об этом Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, эндокринолог и диетолог Анна Гончарова.

Так, например, можно съесть небольшое количество хрена или горчицы, выпить чай с имбирем, лимоном, мятой или ромашкой. Кроме того, справиться с проблемой эффективно помогут несколько ягод клюквы или брусники или мелко натертая сырая морковь.

«Папайя или свежевыжатый ананасовый сок способствуют перевариванию пищи, действуя подобно ферментам поджелудочной железы. Достаточно 4–5 небольших кусочков папайи или стакана ананасового сока, чтобы облегчить тяжесть», — добавила Гончарова.

Врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова до этого говорила, что худеющим людям, которые переели вечером, важно не ругать себя за срыв. На следующий день она советует сделать завтрак белково-жировым (например, омлет с овощами, творог с орехами). Обедать лучше легкими продуктами с акцентом на овощи и белок, порцию сложных углеводов лучше сократить вдвое или убрать совсем. Залетова также советует пить больше воды, чтобы ускорить обменные процессы.

Ранее был назван напиток, способный защитить печень от ожирения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами