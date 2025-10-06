Названы продукты, которые помогут справиться с тяжестью после переедания

Натуральные ферменты и пряности помогут быстрее справиться с тяжестью в желудке после переедания. Об этом Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, эндокринолог и диетолог Анна Гончарова.

Так, например, можно съесть небольшое количество хрена или горчицы, выпить чай с имбирем, лимоном, мятой или ромашкой. Кроме того, справиться с проблемой эффективно помогут несколько ягод клюквы или брусники или мелко натертая сырая морковь.

«Папайя или свежевыжатый ананасовый сок способствуют перевариванию пищи, действуя подобно ферментам поджелудочной железы. Достаточно 4–5 небольших кусочков папайи или стакана ананасового сока, чтобы облегчить тяжесть», — добавила Гончарова.

Врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова до этого говорила, что худеющим людям, которые переели вечером, важно не ругать себя за срыв. На следующий день она советует сделать завтрак белково-жировым (например, омлет с овощами, творог с орехами). Обедать лучше легкими продуктами с акцентом на овощи и белок, порцию сложных углеводов лучше сократить вдвое или убрать совсем. Залетова также советует пить больше воды, чтобы ускорить обменные процессы.

