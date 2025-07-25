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Названа специя, которая поможет улучшить вкус брокколи

Pravda.Ru: горчица поможет улучшить вкус брокколи
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Liudmyla Chuhunova/Shutterstock/FOTODOM

Горчица поможет улучшить вкус брокколи и придать им пикантности. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Они отметили, что этот овощ богат клетчаткой, которая улучшает пищеварение и помогает дольше оставаться сытым, витаминами С, К и не только. Однако многие не включают его в свой рацион из-за вкуса. При этом горчица может дополнить его, подчеркнули специалисты.

Руководитель центра компетенций развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова рассказала газете «Известия», что современный ритм жизни, стрессы и несбалансированное питание негативно сказываются на мужском здоровье. По ее словам, зеленые листовые овощи, такие как шпинат и брокколи, обеспечивают организм фолиевой кислотой и железом, что важно для энергии и кроветворения.

«Благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам горчица не только улучшает вкус блюд, но и приносит пользу организму», – добавили в сообщении.

Ученые Университета штата Мэн (США) до этого установили, что глюкозинолаты в составе ростков брокколи положительно влияют на кишечную флору и снижают уровень воспаления в организме.

Ранее были названы продукты для борьбы с раком простаты.

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