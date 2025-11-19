На Урале вынесли приговор патологоанатому-кришнаиту, который изнасиловал 12-летнюю девочку

В Екатеринбурге суд вынес приговор патологоанатому-кришнаиту Сергею Окладникову, которого обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней. Жертвой мужчины стала 12-летняя дочь его друзей. Об этом сообщает E1.ru.

Согласно материалам дела, мужчина состоял в екатеринбургском обществе сознания Кришны, где познакомился с родителями будущей жертвы. По словам коллег-врачей, имел безупречную репутацию на работе. По информации СМИ, обвиняемый находится в разводе.

Преступление вскрылось случайно. Отец школьницы обратил внимание на откровенную переписку дочери с «другом семьи». Девочка призналась, что тайно поженилась с мужчиной по обычаям его религии: они выехали за город, провели церемонию, а затем вступили в интимную связь. Семья потерпевшей, узнав о случившемся, обратилась в Следственный комитет. До рассмотрения дела судом Окладников содержался в СИЗО.

