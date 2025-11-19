На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Урале вынесли приговор патологоанатому-кришнаиту, который изнасиловал 12-летнюю девочку

В Екатеринбурге патологоанатома, изнасиловавшего школьницу, отправили в колонию
true
true
true
close
Shutterstock

В Екатеринбурге суд вынес приговор патологоанатому-кришнаиту Сергею Окладникову, которого обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней. Жертвой мужчины стала 12-летняя дочь его друзей. Об этом сообщает E1.ru.

Согласно материалам дела, мужчина состоял в екатеринбургском обществе сознания Кришны, где познакомился с родителями будущей жертвы. По словам коллег-врачей, имел безупречную репутацию на работе. По информации СМИ, обвиняемый находится в разводе.

Преступление вскрылось случайно. Отец школьницы обратил внимание на откровенную переписку дочери с «другом семьи». Девочка призналась, что тайно поженилась с мужчиной по обычаям его религии: они выехали за город, провели церемонию, а затем вступили в интимную связь. Семья потерпевшей, узнав о случившемся, обратилась в Следственный комитет. До рассмотрения дела судом Окладников содержался в СИЗО.

Ранее в Петербурге сводного брата обвинили в изнасиловании 13-летней сестры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами