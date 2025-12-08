На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам дали советы по выбору подарков коллегам для игры «Тайный Санта»

Специалист Коломацкая: личные вещи не стоит дарить в рамках «Тайного Санты»
Dmitry Galaganov/Shutterstock/FOTODOM

В качестве подарка коллегам в рамках «Тайного Санты» не стоит дарить слишком личные вещи, например средства для душа или ухода за телом. Об этом «Москве 24» заявила специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.

По ее словам, лучше отдавать предпочтение продукции с деловым контекстом — ежедневникам, ручкам, блокнотам, стильным папкам, в качестве дополнения подойдут тематические сладости — наборы шоколада, зефира или чая. При этом эксперт посоветовала избегать безделушек и сувениров, которые, скорее всего, будут просто пылиться на полке.

«Необходимо сразу оговорить сумму подарков — отсутствие четкого бюджета часто приводит к недопониманиям, когда слишком дорогой или, наоборот, очень дешевый презент может создать неловкую ситуацию», — уточнила Коломацкая.

Психолог Татьяна Смирнова до этого говорила, что игра «Тайный Санта», сутью которой является тайный обмен подарков между членами коллектива, может стать эффективным способом укрепления командного духа и установления неформальных коммуникаций.

Ранее женщина пожаловалась в отдел кадров из-за «непонятного» подарка от тайного Санты.

