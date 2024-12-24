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Женщина пожаловалась в отдел кадров из-за «непонятного» подарка от тайного Санты

LADBible: британка подала жалобу на работе из-за подарка от тайного Санты
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Ostanina Anna/ShutterstockFOTODOM

Женщина обратилась с жалобой в отдел кадров после получения «непонятного» подарка от своего тайного Санты, пишет LADBible.

Как рассказала британка, она каждый год участвует в «тайном Санте», но в этот раз получила подарок, от которого ей стало противно. По словам женщины, она получила просроченную шоколадку, старый грязный лак для ногтей и носки, которые выглядели ношеными.

Расстроившись, она пожаловалась в отдел кадров, надеясь, что там вычислят человека, сделавшего такой подарок, и примут меры. Пользователи соцсетей оказались на стороне британки, посоветовав ей не расстраиваться. Некоторые комментаторы предположили, что подарок мог быть частью розыгрыша, а другие высказали мнение, что даритель, возможно, испытывал финансовые трудности.

Ранее в Англии женщина получила посылку и нашла внутри живого паука.

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