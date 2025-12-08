На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Садовод объяснил, как вырастить ананас дома

Садовод Туманов: ананас можно вырастить дома
Yaroslav Astakhov/Shutterstock/FOTODOM

Из верхушки ананаса в домашних условиях можно вырастить новое растение, для этого сразу после среза она должна два–три дня полежать и подсохнуть. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

«Сажать есть смысл только зеленую верхушку, которая не имеет сухих пожелтевших листьев, иначе есть вероятность, что ничего не получится. В уходе бромелиевые, к которым и относится ананас, — одни из самых неприхотливых комнатных растений», — уточнил эксперт.

В ходе ухода за растением он посоветовал лить воду не в горшок, а прямо в розетку ананаса, из которой он «пьет». В целом вырастить экзотические растения из косточек покупных фруктов сложно, добавил Туманов. Это особенно это субтропических растений, поскольку зимой в квартире для них складываются неблагоприятные условия. Однако из косточки финика также легко можно получить финиковую пальму, заключил он.

До этого эксперты говорили, что россияне могут вырастить финиковую пальму дома, для этого нужно взять неошпаренные, натуральные косточки от сушеных фиников, промыть их и замочить в теплой воде на 48 часов. Воду специалисты советуют менять каждые 12 часов.

Ранее ученый назвал цитрусовое растение, которое не выживает у россиян.

