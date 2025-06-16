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Россиянам рассказали, как вырастить финиковую пальму дома

Pravda.Ru: финиковую пальму можно вырастить дома
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YusufAslan/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут вырастить финиковую пальму дома, для этого нужно взять неошпаренные, натуральные косточки от сушеных фиников, промыть их и замочить в теплой воде на 48 часов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Воду специалисты советуют менять каждые 12 часов. После этого нужно завернуть семена во влажную бумагу, положить в пакет и убрать в холодильник на 15 дней. Сажать семена можно в легкий песчаный субстрат на глубину около 2 см, проростки должны появиться через 20-60 дней. Далее росток можно пересадить в более просторный горшок с дренажом, в почву рекомендуется добавить перегной, костную муку и древесную золу.

Поливать домашнюю пальму нужно два раза в неделю, сухие и поврежденные листья важно удалять. Кроме того, эксперты советуют ставить ее под прямые солнечные лучи.

До этого эксперты говорили, что сциндапсус (эпипремнум золотистый) представляет собой одну из самых неприхотливых декоративных лиан для дома, которая легко адаптируется к условиям квартиры. Растение можно выращивать в подвесных кашпо, на полках, в напольных вазонах или на вертикальных стенах.

Ранее врач предупредила об опасности тренда на финики с маслом для здоровья.

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