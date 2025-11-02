«Порадовались – выкинули»: ученый назвал цитрусовое растение, которое не выживает у россиян

Цитрусовые растения сложно содержать в домашних условиях, особенно зимой – к ним нужен особый подход, заявил «Газете.Ru» директор Ботанического сада МГУ, доктор биологических наук Владимир Чуб. Ученый рассказал, какие условия необходимо соблюсти дома, чтобы лимоны и каламандины росли.

«Цитрусовые это растения субтропического климата прежде всего. Поэтому у них специфические требования — если человек живет в многоквартирном доме с центральным отоплением, то зимой будет очень плохо. Сухой жаркий воздух цитрусовые плохо переносят. Если у кого-то есть зимний сад частный, где может быть зимняя прохлада, скажем, +10, +15, есть шансы вырастить лимон. А кроме того, лимон очень не любит сухой воздух. В квартирах обычно воздух очень сухой, там влажность процентов 40-50 в течение зимы, а ему нужно увлажнение. Если заводить лимон, то или любое цитрусовое растение, нужен увлажнитель. Он отчасти спасает растения. Так что это два непременных условия: чтобы было прохладно, и чтобы было влажно зимой», — рассказал он.

Ученый рассказал, что еще стоит учесть при выращивании цитрусовых. Чуб объяснил, что и в домашних условиях могут завестись паразиты.

«Многие пробуют растить разные лимоны. Нужно сказать, что у нас в стране где-то с 17 века ведется селекция своих лимонов — лимоны из Павловска. Но они были предназначены именно для помещений с печным отоплением и там нет такой сухости воздуха, как от батарей возникает. Цитрусовые очень неустойчивы к клещику – это его любимая еда. И от этого часто осыпаются листья, люди не всегда умеют вовремя распознать нападение вредителя и вылечить растение, так что придется быть все время на чеку. Клещик залетает в окно с паутинкой или приехать с другим растением», — пояснил он.

Владимир Чуб рассказал, что к Новому году на прилавках магазинов появляются каламандины – цитрусовое дерево, плоды которых похожи на мандарины. По его словам, это растение трудное в содержании и «одноразовое».

«Обычно производят достаточно много одноразовых цитрусовых растений, например, маленький каламандин, полностью усеянный плодами. Обычно под Новый год его покупают, он какое-то время радует плодами, которые уже есть на растении, но содержать его тоже достаточно сложно в дальнейшем. Каламандин — это декоративное растение. Кумкват иногда продают — главное, чтобы растение было компактное, в горшке, увешанное оранжевыми шариками. И это вот такой визуальный эффект: все на это покупаются. Но я знаю мало людей, которым удалось удержать дальше рост плодов. Ну, единственное, что могу порекомендовать — это поставить увлажнитель воздуха и почаще проветривать, чтобы было попрохладней, отгородить ширмой от сухого воздуха и создать свой микроклимат для цитруса зимой. Тогда есть шансы на успех. Его интенсивно выращивают в оранжерее. Растения все время кормят, засвечивают, содержат в оптимальных условиях. Дальше оно переносится в неоптимальные, ему надо привыкнуть. И вот это привыкание, оно идет очень сложно. Его подарили, порадовались, пока он красивый, и потом выкинули», — сказал он.

