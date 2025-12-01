На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили снизить удержания из страховых пенсий до 30%

Депутат Слуцкий предложил защитить страховые пенсии по старости от взысканий
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким планирует внести в Госдуму законопроект, который ограничит максимальный размер удержаний по большинству видов задолженности из страховых пенсий по старости 30%. Об этом парламентарий сообщил ТАСС после встречи с пожилыми гражданами в рамках партийного проекта «Трудовая доблесть России».

Слуцкий подчеркнул, что текущая практика списаний лишает пенсионеров значительной части выплат, которые часто являются их единственным доходом. По его словам, сейчас приставы могут удерживать до 50–70% средств, из-за чего пожилые люди получают на руки суммы ниже МРОТ. Он отметил, что формальное соблюдение прожиточного минимума на практике не работает: гражданам приходится самим добиваться того, что им положено по закону.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 99 закона «Об исполнительном производстве». Согласно инициативе, предельный размер удержаний из страховой пенсии по старости не должен превышать 30%. При этом лимит не распространяется на взыскания по социально значимым обязательствам, таким как алименты, возмещение вреда здоровью или ущерба, причиненного преступлением, где действует прежний предел до 70%.

Слуцкий добавил, что законопроект обеспечит пенсионерам уверенность в получении полной выплаты. В рамках проекта «Трудовая доблесть России» ЛДПР продолжит работу по поддержке пожилых граждан, посвятивших годы развитию страны и имеющих право на достойную старость.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще продолжать работать после назначения пенсии.

