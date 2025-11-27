Санкт-Петербург потратит на Новый год больше всех в России

Санкт-Петербург оказался лидером среди городов России по тратам на Новый год

Санкт-Петербург и Москва возглавили рейтинг российских городов-миллионников по расходам на новогоднее оформление и праздничные мероприятия к Новому году. Об этом говорится в аналитике системы по работе с тендерами «Тендерплан», изучившей новогодние госзакупки за 2020–2025 годы.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Санкт-Петербург вышел на уровень 1,2 млрд рублей — рекорд за всю историю наблюдений.

Расходы Санкт-Петербурга на новогоднее оформление выросли более чем втрое за последние пять лет. Если в 2020 году город тратил в госзакупках 401,9 млн рублей на новогодние приготовления, то в 2024 и 2025 годах объем госзакупок превысил 1,23 млрд рублей ежегодно.

Большую часть госзакупок разместило СПБ ГКУ «ГЦРПО». Среди крупнейших контрактов — новогодняя подсветка, ледовые и световые инсталляции, оформление главных городских площадей.

Самая крупная новогодняя госзакупка в Санкт-Петербурге в 2025 году размещена на сумму 91,1 млн рублей на проведение праздничных мероприятий. В 2024 году самая крупная новогодняя госзакупка в городе составила 39,707 млн рублей на централизованное оформление объектов.

Москва же стабилизировала расходы после пикового 2024 года. В столице объем новогодних закупок в 2025 году составил 426,8 млн рублей — почти столько же, сколько в 2023 году (420,4 млн рублей), но заметно меньше, чем в 2024-м (564,9 млн рублей).

При этом крупнейшие тендеры столицы приходятся на территорию ТиНАО: оформление районов, праздничная иллюминация и комплексные новогодние услуги. Самая крупная новогодняя госзакупка в 2025 году в Москве размещена на сумму 29,35 млн рублей.

Расходы на подготовку к встрече нового года, по данным «Тендерплан», также увеличили:

Екатеринбург — с 51 млн до 94,1 млн рублей;

Челябинск — с 266 млн до 351,4 млн рублей;

Краснодар — с 23,9 млн до 84,8 млн рублей;

Воронеж — с 16,1 млн до 38,2 млн рублей.

А Новосибирск, Красноярск, Ростове-на-Дону, Уфа и Омск наоборот сократили траты на новогодние торжества.

Эксперты отмечают, что города вкладываются в праздничные мероприятия, чтобы повысить туристическую привлекательность, развивать общественные пространства и стимулировать внутренний туризм.

