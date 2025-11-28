Стало известно, во сколько россиянам обойдется новогодний стол в этом году

О том, во сколько россиянам обойдется создание новогоднего стола в этом году, «Газете.Ru» рассказала Олеся Бережная, консультант по стратегическому и антикризисному управлению, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО».

По словам эксперта, приготовление праздничного ужина дома в большинстве случаев остается более выгодным вариантом по сравнению с заказом готовой еды или посещением ресторана, особенно если грамотно распределить расходы и избежать спонтанных, импульсивных покупок.

«Брать кредит ради одного вечера нерационально; гораздо разумнее адаптировать свои ожидания к текущим финансовым возможностям. Важно понимать, что рост цен не является однородным: некоторые товары сохранили стоимость на уровне начала 2024 года. Главная стратегия — это планирование, ориентация на реальные доходы и умение не поддаваться давлению рекламы», — объяснила эксперт.

Если же говорить о стоимости, то традиционный русский новогодний стол, включающий два горячих блюда, мясную и сырную нарезки, три салата, бутерброды с красной рыбой и красной икрой, а также спиртные напитки с безалкогольными для семьи из четырех человек, может составить около 12 000 рублей.

«Такой расчет предполагает, что семья будет самостоятельно готовить весь обед, не приобретая готовые кулинарные изделия. Если же детально вникнуть в структуру затрат, то картина складывается следующая. Например, приготовление запеченной курицы обойдется примерно в 512 рублей, тогда как на говяжий окорок придется потратить практически в три с половиной раза больше — около 1877 рублей. Самая дорогая говядина, по официальным данным, наблюдается на Урале. Простая замена говядины на курицу позволит сэкономить до 1600 рублей. Мясная нарезка в среднем по России будет стоить 587 рублей, с колебаниями в зависимости от региона», — рассказала специалист.

Наполнение сырной тарелки оценивается примерно в 330 рублей. Одной из самых затратных позиций меню традиционно становятся бутерброды с икрой или семгой. Так, приготовление пятнадцати бутербродов может обойтись в 2538 рублей с икрой и в 3770 рублей с семгой.

«Но их можно с успехом заменить на более бюджетные варианты, например, на бутерброды со шпротами, что снизит затраты по этой позиции практически в девять раз. Самые дорогие бутерброды, согласно статистике, ожидаются в столичном регионе, тогда как жителям Приволжского федерального округа их приготовление обойдется дешевле в 1,5 раза», — поделилась Бережная.

В конечном счете новогодний стол, безусловно, дорожает, но его итоговая стоимость остается гибкой и сильно зависит от выбора альтернатив и готовности к планированию, резюмировала эксперт.

