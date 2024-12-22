Россиянам объяснили, как выбрать безопасные украшения к Новому году

Некачественные новогодние украшения могут содержать в своем составе свинец, фосфор, меламин, фталаты, полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ) и другие опасные вещества. Особенно это касается пластиковых игрушек, рассказала «Газете.Ru» эксперт ВсеИнструменты.ру Ника Кобылкина.

«При этом такие изделия могут соответствовать ГОСТам, если концентрация опасных веществ не превышает допустимую норму. Однако в этом случае не учитывается опасность накопления отравляющих веществ в организме», — отметила она.

Главная опасность упомянутых веществ – их токсичность. Некачественное сырье и нарушение технологии производства могут привести к высвобождению вредных компонентов. Они способны вызвать отравления и аллергические реакции.

Чтобы не навредить своему здоровью, стоит придерживаться нескольких правил.

«Обращайте внимание на запах: пластмассовое украшение не должно резко пахнуть. Смотрите состав игрушки: если написано просто «пластик», велика вероятность, что производитель пытается скрыть содержание вредных веществ. Проверяйте гирлянды сразу в магазине: они не должны нагреваться и источать резкий химический запах после включения, провод и вилка не должны быть хрупкими. Отдавайте предпочтение экоматериалам: дерево или натуральные ткани безопасны для здоровья и окружающей среды», — рекомендовала она.

Качественные игрушки, как правило, изготавливают из стекла или пластмассы. И если для взрослых главная опасность стекла заключается в порезах, то для детей и животных – в проглатывании осколков. Поэтому пусть лучше игрушка будет из качественного пластика.

«Внимательно осматривайте каждую игрушку. Крепление должно быть надежным, а все мелкие элементы – крепко держаться. На ваших руках не должно оставаться следов от краски или блесток. Новогодние «дождики» и серпантин лучше покупать из бумаги – тогда даже при их проглатывании не будет серьезных проблем. Как быстро определить, безопасно ли украшение? Растяните «дождик» в стороны: качественный легко порвется. Если же он хорошо растягивается, значит, в составе много синтетических волокон, которые могут быть опасными», — сказала эксперт.

Развешивая игрушки, гирлянды и мишуру на елке, убедитесь, что они недоступны маленьким детям и животным. Часто любопытство и желание поиграть приводит к травмам различной степени.

«Использование веток, шишек, растений, ягод и других природных материалов помогает создать особую атмосферу праздника, но может таить определенные риски. Аллергия на пыльцу, смолу или эфирные масла, содержащиеся в растениях. Отравление ядовитыми веществами, которые могут содержаться в растениях и ягодах.

Грибковые инфекции, для которых натуральные материалы являются благоприятной средой», — отметила она.

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