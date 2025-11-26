Елки и гирлянды в офисе грозят российским компаниям штрафами

Эксперт Филиппова: за елки и гирлянды в офисе компания может быть оштрафована

Желание украсить рабочее место атрибутами новогоднего праздника может обернуться серьезными нарушениями и даже финансовыми потерями. Какие привычные новогодние украшения входят в список запрещенных для использования в офисе, «Газете.Ru» рассказала Инна Филиппова, операционный директор сети смарт-офисов SOK.

«Главной причиной подобных ограничений являются правила пожарной безопасности. В офисе очень высокая плотность проводки, большое количество техники и много людей, которые находятся в помещении длительное время. Любой дополнительный источник тепла или открытого огня, например свеча или неисправная гирлянда, кратно увеличивают вероятность возгорания», — отметила эксперт.

Даже обычная искусственная елка представляет опасность, так как способна вспыхнуть и сгореть за считанные секунды, выделив при этом токсичные продукты горения. В первую очередь именно поэтому большинство компаний запрещают приносить в офис самодельные гирлянды, дешевые световые приборы и любые украшения, которые нужно подключать в розетку.

«Регуляторно запрет опирается прежде всего на требования технического регламента о пожарной безопасности, которые прописаны в ФЗ-123, а также на Правила противопожарного режима в РФ, которые прямо ограничивают использование неисправных или непроверенных электрических приборов», — отметила Филиппова.

Эксперт добавила, что внутри компании списки запрещенных предметов чаще всего закреплены в инструкциях по охране труда, правилах эксплуатации офисных помещений и корпоративной политике по пожарной безопасности. Если офис арендован, то эти правила могут быть прописаны в договоре аренды между компанией и владельцем бизнес-центра. В таком случае нарушение пожарной безопасности может повлечь уже не только дисциплинарные меры, но и штрафы по договору.

«Если по вине сотрудника, который принес в офис неисправное новогоднее украшение или технику, в офисе возникло возгорание или другой инцидент, компания вправе провести в отношении такого работника служебную проверку. В зависимости от ситуации это может привести к дисциплинарному взысканию, увольнению, материальной или даже административной ответственности — но это в случае, если нарушение создало угрозу жизни и здоровью коллег», — добавила она.

Чтобы избежать проблем, Филиппова посоветовала заранее ознакомиться с внутренними регламентами компании. Если правила не очевидны или вызывают сомнения, можно уточнить их у HR или службы безопасности офиса. Некоторые крупные компании в преддверии новогодних праздников публикуют специальные памятки, в которых отдельно указано, какие украшения можно приносить, чем офис украшать нельзя и какая ответственность наступает в случае нарушения этих пунктов.

«Все это совершенно не значит, что большинство офисов выглядят на Новый год скучно и лишены праздничного настроения. Работодатели, как правило, не против праздника, однако обычно стремятся сделать его безопасным. Поэтому вместо того, чтобы взваливать украшение офиса на своих сотрудников, компании чаще всего самостоятельно закупают корпоративный декор, а перед использованием проверяют его на предмет неисправностей. Такой подход снижает риски, связанные с пожарной безопасностью, а также делает офисное пространство эстетичным и единообразным. С другой стороны, если сотрудники хотят внести немного индивидуальности в рамках собственного рабочего места, они также могут использовать бумажные, текстильные или настольные украшения, не требующие подключения к сети и не создающие опасности», — резюмировала Филиппова.

