Ученый опроверг популярные мифы о переломах костей

Один из самых распространенных мифов о переломах костей — это мнение, что, если вы можете двигать пострадавшей конечностью, то перелома нет. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий кафедрой морфологии человека Российского биотехнологического университета, доктор медицинских наук Хуршед Абдувосидов.

«Все зависит от типа перелома, перелома определенной кости и локализации. Имеется определенная классификация переломов. Если говорить о травматических переломах, то существуют полные и неполные переломы, в свою очередь полные переломы делятся на переломы без смещения и со смещением костных отломков. Клиническая картина будет несколько отличаться. При неполных переломах или переломах без смещения костных отломков движения могут сохраняться, но при этом будут сопровождаться болезненностью. Еще один момент зависит от локализации перелома или перелома определенной кости. В клинике различают так называемые краевые переломы, когда отломлен небольшой участок края кости, движения могут быть сохранены, но они будут также сопровождаться болезненными ощущениями. При переломах больших трубчатых костей и если перелом со смещением, то движения в конечности будут ограничены из-за резкой болезненности», — объяснил эксперт.

Второй миф: если это перелом, то вам ужасно больно.

«Обычно большинство переломов сопровождаются болью. Но степень болевых ощущений зависит от типа перелома, перелома определенной кости и локализации перелома. При неполных переломах и переломах без смещения костных отломков степень болевых ощущений ниже. Любая кость покрыта снаружи так называемой надкостницей, которая богата нервными окончаниями. При переломе, если повреждается надкостница, то он может сопровождаться интенсивной болью, например, при переломе со смещением костных отломков», — добавил врач.

Третий миф: мнение о том, что сломанная кость, когда срастется, то станет прочней, чем была до перелома.

«В области перелома обычно образуется костная мозоль, которая, по сути, является костным рубцом. По морфологическим признакам костная мозоль более плотная ткань. Но эта ткань имеется только в области бывшего перелома, а не на всей кости», — подчеркнул специалист.

Наконец, четвертый миф: каждый человек за жизнь ломает хотя бы одну кость.

«По статистическим данным, травматические переломы встречаются довольно часто. Но это не означает, что каждый человек хоть раз в жизни ломал хотя бы одну кость. Это зависит от случая и удачи, а также от химического состава костей. Как известно, костная ткань состоит из минеральных веществ, таких как кальций, фосфор и других микроэлементов, которые составляют около 60% состава кости. Минеральный компонент кости обеспечивает прочность кости. Также 30% костной ткани составляют органические вещества, представленные коллагеном, который обеспечивает эластичность. При нарушении этого баланса может увеличиваться риск перелома костей», — резюмировал кандидат медицинских наук.

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