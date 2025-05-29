Таксисты разругались с депутатами Госдумы из-за орущих детей

Представители отрасли такси поссорились с депутатами Госдумы из-за вопроса понижения «детских» тарифов. Об этом сообщает РИА «Новый День». Сейчас в Екатеринбурге проходит форум по развитию такси, где и началась дискуссия.

Так, зампредседателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что сейчас прорабатывается инициатива по снижению «детских» тарифов, но ее будут реализовывать «не за счет водителей». По ее словам, перевозка ребенка не должна быть дополнительной опцией. С этим мнением не согласились присутствующие таксисты.

«Водители не хотели категорично возить детей. Их надо посадить, высадить. Мамочки еще эти неадекватные. Ребенок может что-то сделать. Поэтому «Яндекс» ввел доплату за детское кресло», — отметил один из них.

Он добавил, что порой за химчистку салона после поездки с ребенком приходится платить по 5 тыс. рублей. Однако Буцкая парировала это замечание тем, что аналогичные проблемы доставляют и пьяные взрослые пассажиры.

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова отметила, что многие водители отказываются от поездок с детьми даже при условии доплаты.

«Водитель нередко сзади получает кричащее чудо, которое может пинать кресло и шуметь», — пояснила она.

До этого были названы восемь автомобилей, которые допустят к работе в такси в России. В основном это отечественные автомобили, а также несколько китайских моделей.

Согласно закону о локализации автомобилей такси, для включения авто в реестр такси нужно выполнить одно из требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством для госзакупок; указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что таксистов серьезно накажут за незнание Москвы.