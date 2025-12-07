В Германии освободили обвиняемую по делу рейхсбюргеров россиянку

FAZ: обвиняемую по делу рейхсбюргеров россиянку освободили из СИЗО в Германии

Суд освободил из-под стражи гражданку России Виталию Б., обвиняемую по делу движения «Граждане Рейха» (Reichsbürger, рейхсбюргеры). Об этом сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Виталия Б. является гражданской супругой главного обвиняемого и предполагаемого лидера группировки — Рейсса. В понедельник она была освобождена, однако остальные восемь обвиняемых остаются под стражей», — говорится в материале.

Издание добавило, что суд больше не считает соразмерным дальнейшее содержание россиянки в СИЗО. Женщина находилась под стражей три года, уточнили журналисты.

Рейхсбюргеры — люди, не признающие Федеративную Республику Германия и ее демократические структуры. В 2022 году власти оценивали количество сторонников этой идеологии в 23 тысячи человек, годом ранее — в 21 тысячу.

В декабре 2023 года Генеральная прокуратура Германии заявила, что предъявила обвинения по делу о подготовке государственного переворота 27 людям, среди них, как утверждалось, была гражданка России и представитель княжеского рода Ройс Генрих XIII. По данным следствия, россиянка организовала Генриху XIII контакт с генконсульством РФ в Лейпциге, а также сопровождала его при визите туда в июне 2022 года и помогала представителю княжеского рода проверять купленные спутниковые телефоны.

Ранее в Германии запретили организацию, связанную с движением рейхсбюргеров.