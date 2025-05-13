В ФРГ запретили организацию «Королевство Германии»

Немецкие власти арестовали четырех руководителей организации «Королевство Германии» и запретили ее деятельность на территории страны. Об этом говорится на сайте МВД Германии.

«Цель и деятельность объединения противоречат уголовному законодательству и направлены против конституционного строя и идеи международного взаимопонимания», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что «Королевство» входит в движение рейхсбюргеров и является его крупнейшим объединением.

В 2024 году представителей движения арестовали за попытку государственного переворота. Его планировали в том числе врач, шеф-повар и астролог. Отмечается, что они хотели похитить канцлера ФРГ Олафа Шольца и показать его по телевидению для привлечения внимания, а затем сформировать собственный кабинет министров.

Рейхсбюргеры считают себя гражданами Германской империи (1871—1918) и не признают власть ФРГ. Среди них, как утверждается, была гражданка России и представитель княжеского рода Ройс Генрих XIII.

Ранее сообщалось, что в Берлине неизвестные совершили поджог военной техники армии Германии.