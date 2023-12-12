Прокуратура ФРГ обвинила гражданку России по делу в госперевороте в Германии

Генеральная прокуратура Германии заявила во вторник, что предъявила обвинения по делу о подготовке государственного переворота 27 людям, среди них, как утверждается, гражданка России и представитель княжеского рода Ройс Генрих XIII. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что генпрокуратура выдвинула обвинения 10 людям в высшем земельном суде Франкфурта-на-Майне, восьми людям в суде Мюнхена и девяти — в суде Штутгарта.

В заявлении отмечается, что гражданка России поддержала планы объединения по организации переворота в Германии. Она организовала Генриху XIII контакт с генконсульством РФ в Лейпциге, а также сопровождала его при визите туда в июне 2022 года и помогала представителю княжеского рода проверять купленные спутниковые телефоны, отметили в генпрокуратуре Германии.

До этого стало известно, что прокуратура Мюнхена проводит крупную антитеррористическую операцию против рейсбюргеров — жителей Германии, не признающих легитимность ФРГ.

Рейсбюргеры, или «граждане Рейха», — люди, не признающие Федеративную Республику Германия и ее демократические структуры. В 2022 году власти оценивали количество сторонников этой идеологии в 23 тысячи человек, годом ранее — в 21 тысячу.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.