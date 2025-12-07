На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт рассказал, почему докторская колбаса теряет свой оригинальный вкус

Новожилов: докторская колбаса теряет привычный вкус из-за изменений в рецептуре
Goskova Tatiana/Shutterstock/FOTODOM

Классическая докторская колбаса со времен СССР утратила свой оригинальный вкус. Об этом рассказал «Ленте.ру» бренд-шеф сети кофеен «Здрасте» Ростислав Новожилов.

По его словам, 100 кг советской докторской колбасы по ГОСТу делалось из 25 кг говядины, 75 кг нежирной свинины, свежих яиц, молока и натуральных специй (мускатный орех и кардамон), а срок хранения продукта не превышал трех суток. Современные варианты хранятся около двух недель, нередко содержат добавки и консерванты, которые меняют вкус.

«Качественный продукт без лишних добавок встречается, но стоит в несколько раз выше массовых вариантов из сетевых магазинов», — сказал эксперт.

Новожилов отметил, что изменились рецептура, ингредиенты, технологии и сама структура производства: ручной труд заменили автоматизированные процессы, появились порошковые основы и консерванты, способствующие длительному хранению. Сокращение поголовья скота и переход на импортную продукцию также сказались на вкусовых качествах мяса, считает бренд-шеф.

Средняя стоимость колбасы в российских магазинах варьируется в зависимости от ее вида, качества и региона продажи. Например, вареная колбаса, такая как «Докторская», может стоить от 300 до 900 рублей за 1 кг. Эксперт Елена Мясникова отмечает, что колбаса, изготовленная по ГОСТу, не может стоить менее 500–600 рублей за 1 кг, учитывая затраты на качественное мясное сырье и производство.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании колбасы.

