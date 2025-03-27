Россиян предупредили о резком подорожании колбасы

Цены на колбасу в российских магазинах вырастут на 20% в 2025 году при потреблении на уровне 2023–2024 годов, спрогнозировал для «Газеты.Ru» старший преподаватель кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Виталий Супруненко.

«Можно ожидать рост цен в пределах 20% при потреблении на уровне 2023–2024 годов. Колбасные изделия не входят в список социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, а значит, баланс потребления останется на уровне 2023–2024 годов. Если уровень инфляции продолжит расти, то это может привести к увеличению цен на продукты питания, включая колбасу. С учетом проводимой денежно-кредитной политики уровень потребительской инфляции составит 8–12%. На стоимость колбасы могут повлиять изменения в ценах на сырье — мясо, специи, упаковка. Например, если цены на мясо вырастут из-за нехватки ресурсов или изменения в сельском хозяйстве, это, разумеется, отразится на конечной цене продукта», — отметил Супруненко.

Он напомнил, что в декабре премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о сохранении тарифных квот на беспошлинный ввоз говядины и мяса птицы в 2025 году на уровне 2024-го, в то же время поставщики извещали об ожидаемом росте цен на продукцию «Черкизово», «Новой столицы» и «Атяшево» — на 10%. Великолукский мясокомбинат также уведомил ретейлеров о повышении цен на 7%.

По словам Супруненко, еще один фактор, который следует учитывать при прогнозировании цен на колбасу, касается политики. Экономист сказал, что санкции, изменения в законодательстве и другие политические решения могут повлиять на рынок продуктов питания — например, президент России Владимир Путин до 31 декабря 2026 года продлил продовольственное эмбарго, запрещающее ввоз товаров из отдельных стран. В список теперь входят США, Канада, Австралия, страны Евросоюза, Великобритания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Новая Зеландия.

Средняя стоимость колбасы в российских магазинах варьируется в зависимости от ее вида, качества и региона продажи. Например, вареная колбаса, такая как «Докторская», может стоить от 300 до 900 рублей за 1 кг. Однако эксперт Елена Мясникова отмечает, что колбаса, изготовленная по ГОСТу, не может стоить менее 500–600 рублей за 1 кг, учитывая затраты на качественное мясное сырье и производство.

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