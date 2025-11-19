На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польша после диверсии обратилась с требованием к Зеленскому

Туск потребовал от Зеленского данные украинцев, причастных к диверсии в Польше
Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского предоставить данные украинцев, причастных к диверсии на польской железной дороге. Об этом пишет РИА Новости.

«Я сказал Зеленскому, что Польша ожидает немедленной передачи всех данных, которые помогут нам», — сказал Туск во время бизнес-форума в Варшаве.

Польский премьер добавил, что разговаривал с Зеленским по этому поводу 19 ноября по телефону.

До этого Туск заявил, что диверсии на железнодорожных путях в Польше совершили двое граждан Украины, которые якобы «долгое время работали и сотрудничали с российскими спецслужбами». Раскрывать имена предполагаемых диверсантов политик отказался, сославшись на то, что «проводятся дальнейшие операции».

Тем не менее, некоторые подробности их биографии Туск привел. По словам премьера, первый мужчина был в этом году осужден во Львове за диверсии на территории Украины. Второй — «житель Донбасса». Оба осенью этого года перебрались в Польшу из Белоруссии и после терактов вернулись обратно.

Туск подчеркнул, что спецслужбы Польши «уверены, а не предполагают», что инциденты на железной дороге «были преднамеренными, имели исполнителей» и были совершены с целью того, чтобы спровоцировать железнодорожную аварию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков предложил европейцам задуматься о роли украинцев в диверсиях.

