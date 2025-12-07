Новая Третьяковка возобновила работу

Третьяковская галерея на Крымском валу в Москве возобновила свою работу. Об этом сообщили в Telegram-канале музея.

«Центральный вход в здание открыт», — говорится в сообщении, опубликованном в 16:43 мск.

Несколькими часами ранее в здании Новой Третьяковки в центре Москвы сработала сигнализация. На фото с места событий было видно, как большое количество посетителей одеваются и выходят из здания. В музее заявили, что вход в галерею на Крымском валу будет закрыт до 18:00 мск.

Посетителям, которые были вынуждены прервать посещение выставок или купили билеты на эти сеансы, можно будет сдать билеты или посетить выставки в любое удобное время в течение двух недель, уточнили в галерее.

В ноябре в Москве эвакуировали посетителей Дома культуры «ГЭС-2». В здании сработала сигнализация. Посетителей по громкой связи попросили покинуть помещения и выйти на улицу. Также людей призвали отойти подальше от здания «ГЭС-2» к Болотной набережной.

Ранее в «Москва-Сити» эвакуировали одну из башен.